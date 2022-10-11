Новосибирск, 11 октября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Педагоги новосибирской школы до последнего пытались спасти умершего после разминки на уроке физкультуры 8-летнего ребёнка. Об этом редакции «НГС Новости» рассказала социальный педагог школы села Сокур Вера Панасюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По словам Панасюк, мальчик резко упал на колено после разминки. На вопрос учительницы, что с ним, мальчик ответил, что устал и побелел. Учительница отправила детей за классным руководителем, ей на помощь пришла преподаватель по истории, которая раньше работала в больнице. Она начала оказывать ребенку первую помощь. Сотрудники школы позвонили в скорую помощь, но бригада была в соседнем селе, тогда учитель истории на руках спустила ребёнка на первый этаж, где его забрал охранник. Они все побежали в больницу, которая находится недалеко от школы. Но там выяснилось, что ребёнок уже мёртв.

По словам социального педагога, у второклассника не было противопоказаний, он редко болел, был умным и активным.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под личный контроль расследование смерти школьника в новосибирском селе Сокур.

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