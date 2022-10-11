Ереван, 11 октября 2022, 17:03 — REGNUM Хорошо, что капитуляция режима Пашиняна происходит под эгидой Запада и без участия России, это оставляет для Нагорного Карабаха надежду, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 октября, комментируя совместное заявление лидеров Армении и Азербайджана по итогам переговоров, в которых участвовали также главы Франции и Совета ЕС.
Как сообщалось ранее, в заявлении, принятом по итогам переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна (при участии Эммануэля Макрона и Шарля Мишеля), стороны подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, то есть заявили о признании территориальной целостности и суверенитета друг друга. Также предполагается, что Армения окажет помощь в работе миссии ЕС на границе.