Ереван, , 17:03 — REGNUM Хорошо, что капитуляция режима Пашиняна происходит под эгидой Запада и без участия России, это оставляет для Нагорного Карабаха надежду, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 октября, комментируя совместное заявление лидеров Армении и Азербайджана по итогам переговоров, в которых участвовали также главы Франции и Совета ЕС.

Никол Пашинян Kremlin.ru

Как сообщалось ранее, в заявлении, принятом по итогам переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна (при участии Эммануэля Макрона и Шарля Мишеля), стороны подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, то есть заявили о признании территориальной целостности и суверенитета друг друга. Также предполагается, что Армения окажет помощь в работе миссии ЕС на границе.

« Являясь сторонником права народов на самоопределение, я считаю, что то, что режим Пашиняна капитулирует в общем армянском деле, предаёт Нагорный Карабах, это плохо. В то время, когда это нужно было сделать, в 1990-е годы, Ереван не признал Нагорный Карабах, это была его принципиальная политическая ошибка. Но это можно было сделать и позже, хотя и с большими политическими издержками.

В любом случае, ссылки на то, что этого не хотела Москва, не считаю адекватными значению данной проблемы для армян и Армении.