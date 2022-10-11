Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Верховный суд США не стал принимать решение о том, имеют ли еще нерожденные дети в утробе матери конституционные права, сообщает 11 октября Reuters.

Верховный суд США

Судьи отклонили апелляцию католической группы и двух женщин на решение суда низшей инстанции о том, что нерожденный плод не имеет юридической силы для того, чтобы оспорить разрешение на аборты. Иск ранее был подан двумя беременными женщинами от имени своих тогда еще не родившихся детей.

Ранее консервативный судья Сэмюэль Алито написал в постановлении, что суд не занял никакой позиции относительно того, «имеет ли внутриутробная жизнь какие-либо права, которыми пользуются люди после рождения».

Напомним, некоторые республиканцы добиваются принятия так называемых законов о правосубъектности плода. Так, в штате Джорджия уже принят закон, который наделяет плод примерно с шестой недели беременности различными юридическими правами и защитой.