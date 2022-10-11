Москва, , 17:00 — REGNUM Согласно логике происходящих событий, в дальнейшем в рамках специальной военной операции Россия может начать наносить ракетные удары по ж/д путям, по которым переправляются составы с техникой и вооружением из стран Запада. Об этом заявил RT блогер Роман Голованов.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следуя логике событий, дальше мы будем плотнее бить по железным дорогам, по которым движутся составы с западной техникой. По цистернам с горючкой для танков. Когда это случится, мы сможем выдохнуть и сказать, что всё идёт по плану», — сказал Голованов.

По его словам, не исключено, что президент США Джо Байден «вышлет Зеленскому системы ПВО» и этим ограничится: «Но сейчас старика Джо тема обстрелов [объектов нацистского киевского режима] волнует мало. Неделя до промежуточных выборов. Нужно заниматься делами внутренними: цены на топливо, трансгендеры и аборты. Даже вчера американцев больше тревожило, что русские хотят провести тайное голосование в Генассамблее ООН о признании референдумов по Херсону, Запорожью и ЛДНР. Пошли на нарушение всех правил, чтобы сорвать наш хитрый план».

При этом Голованов уверен, что радоваться пока рано, поскольку одними ракетами блок НАТО не одолеть: «Тут необходима слаженная работа всех военных ведомств на поле боя: штурмовых групп, разведки, танков и внутренней обороны освобождённых территорий. Крепкая подготовка мобилизованных. Хорошие новости пойдут с наступлением зимы».

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