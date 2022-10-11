Москва, 11 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Согласно логике происходящих событий, в дальнейшем в рамках специальной военной операции Россия может начать наносить ракетные удары по ж/д путям, по которым переправляются составы с техникой и вооружением из стран Запада. Об этом заявил RT блогер Роман Голованов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Следуя логике событий, дальше мы будем плотнее бить по железным дорогам, по которым движутся составы с западной техникой. По цистернам с горючкой для танков. Когда это случится, мы сможем выдохнуть и сказать, что всё идёт по плану», — сказал Голованов.

По его словам, не исключено, что президент США Джо Байден «вышлет Зеленскому системы ПВО» и этим ограничится: «Но сейчас старика Джо тема обстрелов [объектов нацистского киевского режима] волнует мало. Неделя до промежуточных выборов. Нужно заниматься делами внутренними: цены на топливо, трансгендеры и аборты. Даже вчера американцев больше тревожило, что русские хотят провести тайное голосование в Генассамблее ООН о признании референдумов по Херсону, Запорожью и ЛДНР. Пошли на нарушение всех правил, чтобы сорвать наш хитрый план».

При этом Голованов уверен, что радоваться пока рано, поскольку одними ракетами блок НАТО не одолеть: «Тут необходима слаженная работа всех военных ведомств на поле боя: штурмовых групп, разведки, танков и внутренней обороны освобождённых территорий. Крепкая подготовка мобилизованных. Хорошие новости пойдут с наступлением зимы».