Чистополь, Татария, , 17:04 — REGNUM Верховный суд Татарии признал виновным ранее судимого 51-летнего уроженца города Чистополь в убийстве двух лиц, совершенном с целью сокрытия другого преступления, краже, умышленном уничтожении имущества путем поджога. Мужчина вину полностью признал, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Топор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По версии следствия, в ночь на 18 ноября 2021 года подсудимый в нетрезвом виде находился в гостях у знакомого в Чистополе. Во время застолья между мужчинами возникла ссора. Подсудимый взял топор и нанес хозяину дома 21 удар по голове. С целью скрыть убийство гость подошел к спящему в зале второму приятелю и нанес ему 14 ударов по голове и телу. От полученных ранений оба мужчины скончались на месте.

Затем злоумышленник забрал из дома телевизор, ТВ-приставку и электрическую бритву, принадлежащие убитому хозяину жилища, поджег дом и скрылся.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 23-летнего мужчину суд признал виновным в убийстве трех человек. Ему приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Читайте также: Жителя Казани осудили за убийство девушки и её родителей