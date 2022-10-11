Париж, , 16:58 — REGNUM 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе планирует покинуть команду зимой или летом 2023 года. Об этом 11 октября сообщает журналист испанского издания Marca Марио Кортегана.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

По информации источника, Килиан Мбаппе обратился к руководству клубу с просьбой отпустить его. Главным претендентом на французского нападающего остается мадридский «Реал», выигравший в прошлом сезоне Лигу чемпионов УЕФА 2021/22.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 12-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 11-ю забитыми мячам и получил две желтые карточки.