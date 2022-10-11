Брюссель, , 17:08 — REGNUM Страны военного блока НАТО намерены в ближайшее время провести учения ядерных сил, заявил 11 октября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это плановые учения.

«Это стандартные учения, позволяющие убедиться в том, что наше ядерное сдерживание безопасно, надёжно и эффективно… Думаю, что если бы сейчас мы внезапно отменили давно запланированные учения, это был бы неверный сигнал», — сказал Столтенберг.

Напомним, политики и СМИ стран Запада регулярно делают заявления о готовности России применить ядерное оружие, хотя их военные и спецслужбы утверждают, что не видят таких признаков.

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