Брюссель, 11 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Страны военного блока НАТО намерены в ближайшее время провести учения ядерных сил, заявил 11 октября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, это плановые учения.

«Это стандартные учения, позволяющие убедиться в том, что наше ядерное сдерживание безопасно, надёжно и эффективно… Думаю, что, если бы сейчас мы внезапно отменили давно запланированные учения, это был бы неверный сигнал», — сказал Столтенберг.

Напомним, политики и СМИ стран Запада регулярно делают заявления о готовности России применить ядерное оружие, хотя их военные и спецслужбы утверждают, что не видят таких признаков.