Шебекино, Белгородская область, 11 октября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Боевики киевского режима днём 11 октября обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Горящая подстанция

По данным оперативных служб, снарядами повреждён трансформатор подстанции. От электроэнергии отключено более двух тысяч жителей городского округа.

«Жертв и пострадавших нет. На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Шебекино от обстрела ВСУ погибла пожилая женщина.