Киев, , 16:51 — REGNUM Одним из результатов ракетных атак ВС России на киевскую инфраструктуру двойного назначения становится ослабление и отчасти уничтожение эшелонированной системы ПВО противника, отметил 11 октября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Ракетные удары. СВО к 13:00 11.10.2022 (c) ИА REGNUM

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«В ходе ракетных ударов наши службы РЭР видят ЗРК противника. Если над [территорией б. УССР] будет чистое небо, то это позволит нашим ВКС раскатать тылы противника в ноль. Тут будут и мосты, и «располаги». Думаю, что сейчас киевский режим будет беречь ПВО даже в ущерб обороне энергетических объектов», — написал военкор.

Как сообщалось ранее, 10 октября ВС России нанесли серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. В Минобороны сообщили, что все назначенные цели были поражены. Новые удары были нанесены 11 октября.