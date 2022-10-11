Москва, , 16:51 — REGNUM Руководством московского «Локомотива» рассматривало планировало назначить Михаила Галактионова на пост главного тренера 10 октября. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

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Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов является одним из кандидатов на пост наставника «Локомотива». Также Галактионов совмещает работу в «Пари НН» с работой в молодежной сборной России по футболу.

На данный момент московский «Локомотив» с двумя победами и девятью набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23.

В матче 13-го тура чемпионата России «железнодорожники» встретятся с «Торпедо». Встреча пройдет 15 октября.