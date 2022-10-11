Москва, 11 октября 2022, 16:51 — REGNUM Руководством московского «Локомотива» рассматривало планировало назначить Михаила Галактионова на пост главного тренера 10 октября. Об этом сообщает издание «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов является одним из кандидатов на пост наставника «Локомотива». Также Галактионов совмещает работу в «Пари НН» с работой в молодежной сборной России по футболу.
На данный момент московский «Локомотив» с двумя победами и девятью набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23.
В матче 13-го тура чемпионата России «железнодорожники» встретятся с «Торпедо». Встреча пройдет 15 октября.