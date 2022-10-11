Вашингтон, 11 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Министерство труда США предложило ввести новое правило, усложняющее отношения между компаниями и независимому подрядчикам. Ожидается, что новый приказ среди прочего именит бизнес-модели компаний, предоставляющих услуги перевозок и доставок, сообщает 11 октября Reuters.

(сс) skeeze Работник

Новое правило требует, чтобы все работники считались сотрудниками компании. При этом сотрудники имеют право на большее количество льгот, чем подрядчики.

Министерство труда заявило, что новое правило также потенциально может повлиять на прибыль или убытки работников и степень контроля, который компания имеет над своими кадрами.