Челябинск, 11 октября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Челябинске бывший сотрудник государственного ракетного центра им Макеева осуждён за коррупцию. Приговор вынес Курчатовский райсуд, сообщили журналистам в инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Гражданин являлся заместителем главного конструктора. По данным следователей, он незаконно получил более 6 млн рублей.

Подсудимому назначили девять лет колонии строгого режима. Также он заплатит штраф в размере 3 млн рублей. Приговор пока не вступил в силу.