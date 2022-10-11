Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Конкретных мер поддержки Киеву страны G7 на фоне изменений в ходе спецоперации ВС РФ пока не предложили, сообщает 11 октября Bloomberg.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Агентство, ссылаясь на проект заявления, сделанного G7, отметило, что Киеву не предложено каких-либо конкретных видов помощи, а также оружия. Правда, обещана помощь в различных сферах, включая финансовую и военную.

Кроме того, в готовящемся заявлении стран G7 в адрес России звучит угроза на случай нападения на западную инфраструктуру. В этой ситуации последует «единый и решительный ответ».

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