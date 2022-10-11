Новосибирск, 11 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под личный контроль расследование смерти школьника в селе Сокур. Болтенко уже направила запросы в министерства здравоохранения и образования региона, а также в новосибирской управление СКР.

На занятиях физкультурой в школьном спортзале. 1960-е

Напомним, что 10 октября в селе Сокур Мошковского района во время урока физкультуры одному из учеников стало плохо. Учитель вызвал скорую помощь, но ребёнок умер по пути в больницу. По предварительным данным, у 8-летнего школьника не было хронических заболеваний.

«Это ужасная трагедия. Мои глубочайшие соболезнования семье. Компетентные органы разберутся в ситуации гибели ребёнка, в связи с их заключением будут приняты соответствующие решения, — написала Надежда Болтенко в своём телеграм-канале. — Сейчас в первую очередь нам необходимо выяснить: каким образом происходят школьные медосмотры и диспансеризация в поликлинике по месту жительства, и каким образом организована работа на уроках физической культуры в школах».

Она уточнила, что со стороны аппарата детского омбудсмен будет оказана вся необходимая помощь семье погибшего ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти ребёнка во время урока физкультуры в одной из новосибирских школ.

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