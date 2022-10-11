Москва, , 16:46 — REGNUM Заявления о необходимости поставок тяжёлых вооружений киевскому режиму провоцируют разжигание конфликта на территории б. УССР. Об этом заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа (СРЗП), комментируя слова главы Европарламента Роберты Метсолы.

Военные киевского режима (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Естественно это всё провоцирует разжигание конфликта. Чем больше поставляемого вооружения, тем сильнее и тяжелее будет конфликт», — сказал Чепа.

По его словам, такие политики, как Метсола, не думают о мирном населении и «действуют по указанию своих «старших товарищей»: «А те, в свою очередь, действуют исключительно из своих коммерческих интересов».