Глушковский район, Курская область, 11 октября 2022, 16:45 — REGNUM В результате обстрела ВСУ в посёлке Тёткино Курской области не подлежит ремонту жилой дом на 21 квартиру. Об этом 11 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
Двухэтажное здание получило значительные повреждения. Во время обстрела в нём находилось семь человек.
Остальным жильцам многоквартирного дома власти предложат компенсацию для приобретения нового жилья, также будет оказана помощь с восстановлением документов.
Кроме того, в результате обстрела в посёлке повреждены электрические кабельные линии на территории спиртзавода и газовая труба. В ближайшее время на место выйдут подрядчики.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Тёткино в очередной раз подверглось сильному артиллерийскому обстрелу со стороны б. УССР.