Глушковский район, Курская область, 11 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ в посёлке Тёткино Курской области не подлежит ремонту жилой дом на 21 квартиру. Об этом 11 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Дом после обстрела

Двухэтажное здание получило значительные повреждения. Во время обстрела в нём находилось семь человек.

«Ранена семейная пара, они вчера госпитализированы на вертолёте в Курск. Пообщался с их родственниками. Состояние пострадавших тяжёлое: мужчина в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение. Подключили телемедицину: за терапией наблюдают столичные врачи. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил глава региона.

Остальным жильцам многоквартирного дома власти предложат компенсацию для приобретения нового жилья, также будет оказана помощь с восстановлением документов.

Кроме того, в результате обстрела в посёлке повреждены электрические кабельные линии на территории спиртзавода и газовая труба. В ближайшее время на место выйдут подрядчики.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Тёткино в очередной раз подверглось сильному артиллерийскому обстрелу со стороны б. УССР.