Киев, 11 октября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В течение многих лет западные страны поставляли Киеву оружие и заявляли, что оно необходимо «для обороны» от вероятной агрессии России, события последних дней еще раз доказали, что это не так, отметил 11 октября в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Астрахань.

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«Если бы это было так, то сегодня мы бы наблюдали современное ПВО, сбивающее иранские шахиды, и составляющее серьёзные проблемы для крылатых ракет. Но мы этого не видим. Потому что весь смысл поставок оружия [в Киев] не в защите. И никогда не был в защите», — написал военкор.

Как сообщалось ранее, 10 октября ВС России нанесли серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. В Минобороны сообщили, что все назначенные цели были поражены. Новые удары были нанесены 11 октября.