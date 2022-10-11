Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Петербурге задержали мужчину, который, поссорившись со знакомым в центре Санкт-Петербурга, перерезал ему горло. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 октября едва живого мужчину с ранением шеи обнаружила прохожая на проезжей части у дома 105 по Лиговскому проспекту. Вызванная ею «скорая» госпитализировала пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу, где его поместили в реанимацию. Полицейские в свою очередь начали поиски подозреваемого.

Отсмотрев записи с камер наружного наблюдения, следователи установили личность подозреваемого. На следующий день у дома 4 по улице Руднева был задержан ранее судимый 34-летний гражданин.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в пресс-службе Главка МВД.