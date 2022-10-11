Уфа, , 16:53 — REGNUM Государственные награды труженикам Башкирии выручил глава республики Радий Хабиров. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Башкирии.

Радий Хабиров Официальный сайт главы Республики Башкортостан

Церемония награждения состоялась в ходе торжественного собрания, которое было посвящено Дню республики.

Отмечается, что ордена Дружбы народов получили народный артист Фидан Гафаров и старший научный сотрудник отдела истории и истории культуры Башкирии института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук Инга Гвоздикова, а также заведующий кафедрой скульптуры и композиции Российской академии живописи, ваяния и зодчества, академик Российской академии художеств Салават Щербаков.

Сообщается, что ордена Салавата Юлаева получил глава сельского поселения Нордовский сельсовет Мелеузовского района Ильдар Ишикаев.

Отмечается, что орден генерала Шаймуратова получил руководитель аппарата правительства Башкирии — министр Азамат Абдрахманов, который в составе делегации от Башкирии в течение более шести месяцев участвует в восстановлении инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик.

Отмечается, что ордена генерала Шаймуратова удостоен председатель общественного совета министерства внутренних дел по региону Рафаил Диваев.

Сообщается, что медали «За трудовую доблесть» получили главный научный сотрудник всероссийского центра глазной и пластической хирургии, хирург-офтальмолог Эрнст Мулдашев и доцент кафедры истории России, историографии и источниковедения института истории и государственного управления Башкирского госуниверситета Рамиль Рахимов.

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