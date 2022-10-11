Оттава, , 16:39 — REGNUM Канада намерена перебросить еще 40 инженеров для помощи Польше в обучении военнослужащих киевского режима, сообщает 11 октября Reuters.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Канадские вооруженные силы начиная с 2015 года подготовили более 33 тысяч военных и сотрудников служб безопасности киевского режима, однако с февраля подготовка была частично приостановлена.

«Сегодня я объявляю, что в ближайшие недели Канада направит около 40 боевых инженеров в Польшу, чтобы помочь польским силам обучить саперов [территорий б. УССР] инженерной разведке, взрывчатке, минированию и разминированию», — заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что появляется всё больше информации о том, что военные из Соединённых Штатов и Европы постоянно работают на территории б. УССР.

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