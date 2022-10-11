Херсон, 11 октября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Херсонской области школьные каникулы продлены до 25 октября из-за угрозы ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ, сообщил 11 октября министр образования Херсонской области Михаил Родиков.

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрелов ВСУ

Об этом он заявил на совещании с директорами школ Херсонской области.

Ранее каникулы в школах и колледжах Херсонской области планировались на период с 6 по 21 октября.

«Вы знаете, что у нас объявлены школьные каникулы. Сегодня мы продлили эти каникулы и распространили на всю область. То есть, у нас каникулы до 25 октября», — рассказал Родиков.