11 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Российские военные 11 октября продолжили удары по объектам киевского террористического режима, а завтра наша армия выберет новые объекты ВСУ и нанесет удар и по ним! Мнения.

Светлана Шаповалова, , 18:51 — REGNUM Известие о том, что Вооруженные силы России 11 октября продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления ВСУ и системе энергетики на территории б. УССР, всколыхнуло волну воодушевления у общественности и надежду на то, что такими темпами киевские террористы вскоре будут повержены. Расплата за годы издевательств и убийств жителей новых территорий России уже близка.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда хотим — можем, не злите Россию», — заметил Валерий Т.

«Отличные новости, люди давно ждали, когда уже наши ударят по их военной инфраструктуре, вот и ударили», — считает Тимур Мурадов.

«Таких бы массированных ударов на протяжении нескольких недель, и появилось бы сообщение о достижении целей СВО…» — рассуждает Михаил Гусев.

«Красавцы просто! Наконец мы здраво ответили за мост и непрекращающиеся бомбежки мирных жителей Донбасса», — считает Ирина Курумова.

Теракт на Крымском мосту. Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Делайте это, пожалуйста, каждый день!» — призывает Светлана Селиванова.

«Ждём повторения! Не затягивайте», — поддерживает Игорь Иванов.

«Отличная работа, братишки. Так держать!» — напутствует Михаил.

«Пусть почувствуют себя Донбассом», — подчеркнул Сергей Сергеев.

«Зеленского бы не выпустить, неужели убежит в Польшу… Накрыть вместе с Дудой», — расседлает Александр Гаврилин.

«Не расслабляемся, назначаем новые цели. Это — точки поставок оружия из Польши на границе с Киевом и другие объекты военной и транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Виктор Т.

«Только не останавливайтесь. Надо критически важную инфраструктуру Киева помножить на ноль. Только тогда будет прок от этих ударов, ТОЛЬКО ТОГДА», — считает Павел Герасимов.

«Во многих городах противника полный блэкаут, а где-то нарушение водоснабжения. В городах — эвакуации и бегство из страны, огромные очереди на выездах. Хлопцы включили патриотов», — иронизирует Олег Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября, как и накануне, после теракта с Крымским мостом, со стороны Минобороны РФ продолжилась серия ракетных ударов. Поражены цели в Одессе, Виннице, Запорожье, Очакове, Николаеве и других территориях, захваченных киевскими террористами. Отмечена высокая активность беспилотников — камикадзе «Герань-2». О том, что Вооруженные силы России продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления ВСУ и системы энергетики на территории б. УССР, подтвердили в Минобороны РФ.

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