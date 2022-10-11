Москва, , 16:35 — REGNUM С целью реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» Минцифры России совместно с СПбГУТ и «РТК-Солар» запустилитри спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечение их внимания к вопросам кибербезопасности.

Финансовый ущерб россиян от интернет-угроз исчисляется в миллиардах рублей ежегодно. Ключевая проблема защиты от них состоит в том, что тема кибербезопасности не воспринимается обществом как значимая. Поэтому одной из целей первого этапа программы повышения киберграмотности стала популяризация темы с помощью вовлекающих форматов донесения информации об угрозах и правилах безопасного использования интернет-сервисов.

Первый проект ориентирован на борьбу с кибербуллингом — травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта — подростки, одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан. Проект будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами. Они расскажут собственные истории о том, как столкнулись и справились с кибербуллингом. Дети и подростки также смогут узнать о правилах поведения в подобных ситуациях на специальном веб-ресурсе, посвященном борьбе с кибербуллингом.

«Академическая среда всегда выступала тем местом, где в большей степени формируется мировоззрение человека. Важной частью современной личности является и психологическое здоровье. Мы считаем очень важным запуск проекта по Кибербуллингу и надеемся, что он позволит повысить грамотность подростков в цифровой среде и снизить эффективность травли с использованием цифровых технологий» — сказал проректор по цифровой трансформацииСПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Антон Зарубин.

Цель второго проекта — «Сложные несложные пароли» — показать на простых примерах основные ошибки, которые совершают при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.

Основная идея спецпроекта «КиберЗОЖ» — аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в Сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности и. В рамках проекта создан веб-ресурс, благодаря которому пользователи узнают, как создавать надежные пароли, защитить мобильное устройство, не попасться на фишинг, а также смогут проверить сайты на безопасность.

«Мы планируем по-настоящему масштабную всероссийскую программу по борьбе с киберугрозами в отношении пользователей. Это важная социальная проблема, и мы, как лидер в сфере кибербезопасности, считаем эту задачу одной из приоритетных. Цифровых атак на граждан с каждым годом становится все больше, постоянно появляются новые сценарии мошенничества в интернете, поэтому очень важно давать людям практические инструменты защиты», — подчеркнул генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.