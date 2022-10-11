Москва, , 17:29 — REGNUM Дальнейшее развитие сербско-российских отношений стоит перед большими вызовами, учитывая нарастающую вероятность того, что режим президента Александра Вучича присоединится к антироссийским санкциям. Такое мнение высказала директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович 10 октября во время выступления в рамках круглого стола на тему «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM.

Драгана Трифкович © ИА REGNUM

По мнению эксперта, проблема в том, что правящий режим в Белграде уже давно монополизировал российско-сербские отношения, что привело к разрыву сотрудничества между посольством Российской Федерации в Сербии и Русским домом с независимыми общественными организациями и пророссийскими деятелями.