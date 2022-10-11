Москва, 11 октября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Дальнейшее развитие сербско-российских отношений стоит перед большими вызовами, учитывая нарастающую вероятность того, что режим президентаАлександра Вучича присоединится к антироссийским санкциям. Такое мнение высказала директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович 10 октября во время выступления в рамках круглого стола на тему «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM
Драгана Трифкович

По мнению эксперта, проблема в том, что правящий режим в Белграде уже давно монополизировал российско-сербские отношения, что привело к разрыву сотрудничества между посольством Российской Федерации в Сербии и Русским домом с независимыми общественными организациями и пророссийскими деятелями.

Я считаю, что российская сторона допустила ошибку, когда согласилась сотрудничать только с теми, кого «одобряет» Александр Вучич. С другой стороны, Запад весьма тщательно развивает сотрудничество с неправительственным сектором, с политическими и общественными организациями, оказывая таким образом влияние на сербское общество. Россия добровольно от этого отказалась и ограничила свое влияние только сотрудничеством с правящими структурами. Что это значит? Если правительство присоединится к антироссийским санкциям, российская сторона лишится партнеров в Сербии. Такая ситуация на руку Западу, который задался целью вытеснить российское влияние с Балкан, прежде всего, из Сербии.
Драгана Трифкович