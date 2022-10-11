Вашингтон, 11 октября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пересматривает отношения между Вашингтоном и Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщает 11 октября CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

(сс) jlhervàs Джо Байден

«Я думаю, что президент очень четко дал понять, что эти отношения нуждаются в дальнейшем переосмыслении, что мы должны быть готовы повторно проанализировать их. И, безусловно, в свете решения ОПЕК, я думаю, что он занимается именно этим», — сказал Кирби в интервью CNN.

Напомним, накануне, 10 октября, представляющий демократическую партию председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) призвал немедленно заморозить продажи американских вооружений Саудовской Аравии в связи с поддержанным Эр-Риядом решением ОПЕК+ о снижении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что недовольство властей США решением ОПЕК+ обусловлено ростом внутренних проблем американской экономики.