Самара, 11 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев опроверг информацию о том, что главный тренер команды Игорь Осинькин может возглавить московский «Локомотив».

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин

«Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это все слухи. У Осинькина контракт с «Крыльями Советов». Сейчас он готовит команду к матчу с «Сочи», все его мысли только о предстоящей домашней игре», — цитирует Андреева издание «Спорт-Экспресс».

После 12-ти сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Локомотив» с двумя победами и девятью набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. От выхода из зоны вылета «железнодорожников» отделяет два очка.