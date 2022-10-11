Белгород, 11 октября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В 2022 году в Белгородской области планируется обеспечить жильём 62 семьи с детьми-инвалидами, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова, ИА REGNUM Ключи

В области реализуется специальная программа. На эти цели в региональной казне заложено 330 млн рублей, ещё около 23 млн выделено из муниципальных бюджетов. Жилые помещения строятся или приобретаются как на первичном, так и на вторичном рынках с учётом нормы в 18 кв. метров на человека.

Ключи от нового жилья одной из семей в Корочанском районе вручил 11 октября губернатор Вячеслав Гладков.

«Я, на самом деле, очень рад. В этом году у нас две программы большие по обеспечению жильём: для многодетных семей и для семей с особенными детьми. Мы точно понимаем, что должны помогать этим категориям граждан. Надеюсь, что вам тут будет удобно», — отметил глава региона.

Жильё семьям предоставляется по договору социального найма.