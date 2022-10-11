Сан-Сальвадор, 11 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Сальвадоре проводят восстановительные работы после прохождения урагана «Джулия», в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, произошёл разлив рек и был нанесен большой материальный ущерб. Об этом пишет Prensa Latina.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

По данным представителей Красного Креста, среди погибших — пять военнослужащих, которые скончались после того, как обрушился дом в муниципалитете Комасагуа, в котором они укрывались.

Еще один погибший был несовершеннолетним жителем кантона Лос-Палонес в департаменте Сан-Сальвадор.

Ущерб, нанесенный тропическим штормом «Джулия» инфраструктуре, домам и дорогам, устраняют бригады из различных государственных секторов. Бригады электриков работают над восстановлением электричества для более чем 75 000 человек, в чьих домах нет света.

Также военные провели работы по устранению завалов, препятствовавших движению транспортных средств в нескольких районах страны.

Только в Сан-Сальвадоре, согласно докладу мэра Марио Дурана, было зафиксировано 83 поваленных дерева, 19 оползней и наводнения в нескольких кварталах.