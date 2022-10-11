Новосибирск, , 16:20 — REGNUM В Новосибирской области коллектив сельскохозяйственного предприятия «Сиб-Регион» и фермеры из Коченевского района передали для российских военнослужащих дополнительное снаряжение, в том числе автомобиль УАЗ «Патриот», бронежилеты, форму, теплую одежду и обувь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На самом деле, это далеко не первая помощь. Ещё с начала весны мы старались оказать активное содействие в поддержке наших солдат, которые выполняют ответственную миссию. Участие в поддержке принимали и сельскохозяйственные организации нашего региона, — прокомментировал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Также мы оказывали большую помощь крестьянам Беловодского района ЛНР. Мы понимаем, что поддержать становление нормальной жизни на освобожденных территориях — тоже очень важно».

Он уточнил, что «уже можно говорить о десятках миллионах рублей, которые были направлены сельхозпредприятиями Новосибирской области для поддержки нашей армии и аграриев Луганской Народной Республики».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил быстро реагировать на вопросы семей новосибирских бойцов.