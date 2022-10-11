Москва, 11 октября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Основной целью киевского режима является постоянное получение различных подачек от стран Запада, заявила 11 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Украина

«[Киевские властители] перешли к тактике уничтожения всего того, что им мешает добиваться цели. Какая их цель? Да бесконечно получать подачки, деньги, ресурсы и обещания о еще больших материальных благах со стороны кураторов, выполнять то, что им было сказано, и периодически импровизировать», — сказала она.

Напомним, США и власти Евросоюза регулярно заявляют о намерении поддерживать Киев «столько, сколько будет нужно». Кроме поставок вооружения, западные страны обещают киевскому режиму финансовую помощь.