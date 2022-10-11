Рим, 11 октября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. 39-летний экс-полузащитник «Ромы» и национальной сборной Италии по футболу Даниэле Де Росси стал новым главным тренером СПАЛа, выступающего в Серии B сезона 2022/23. Об этом 11 октября сообщается на официальном сайте клуба.

Swimaf Даниэле Де Росси

По информации источника, соглашение Де Росси со СПАЛом рассчитано на два года до конца июня 2024 года. Также стоит отметить, что СПАЛ стал первым клубом в тренерской карьере 39-летнего специалиста.

После восьми сыгранных туров СПАЛ с двумя победами и девятью набранными очками занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Серии B. От зоны прямого выхода в Серию А команду отделяет девять очков.