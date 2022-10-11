Москва, , 16:18 — REGNUM Во вторник, 11 октября конкурсу управленцев «Лидеры России» — флагманскому проекту президентской платформы «Россия — страна возможностей» — исполнилось пять лет. За это время его участниками стали свыше 840 тысяч человек со всей России и из 150 стран мира. Уникальный проект, запущенный в 2017 году по решению Президента России, позволяет готовить эффективных руководителей для различных отраслей экономики, социальной сферы и госслужбы. По аналогии с «Лидерами России» в 2019 году стартовал кадровый конкурс «Юкселиш» в Азербайджане и в 2022 году «Лидеры возрождения» на Донбассе, а также около 10 региональных кадровых конкурсов.

Лидеры России АНО «Россия — страна возможностей»

11 октября 2022 года конкурс управленцев «Лидеры России» отмечает пять лет со дня основания. За четыре сезона его участниками стали свыше 840 тысяч человек со всей России и стран ближнего зарубежья, а с появлением трека «Международный» в четвертом сезоне география проекта расширилась до 150 стран мира. С 2018 года финалистов и победителей конкурса объединяет клуб Лидеров России «Эльбрус», нацеленный на формирование механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. Сегодня в нем состоят более двух тысяч управленцев.

Конкурс «Лидеры России» был запущен в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина.

«В полном объеме весь замысел конкурса раскрылся, пожалуй, как раз сейчас — в 2022 году, столь важном для мировой истории и российской государственности. Своим поручением пятилетней давности Президент продемонстрировал, что значит быть Лидером России — с высокой степенью ответственности за будущее страны, сильной интуицией, способностью принимать уникальные стратегические решения. Наш конкурс простимулировал подготовку целой плеяды молодых современных руководителей, на которых сегодня может опереться Россия. За пять лет назначения на высокие должности получили более 370 конкурсантов, — сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров , — Участники «Лидеров России» в числе первых отправились на Донбасс как волонтеры и управленцы, а теперь многие стали добровольцами, принимают участие в специальной военной операции и защищают нашу страну. Восстанавливать мирную жизнь в новых регионах России помогает Виталий Хоценко , он возглавил правительство ДНР. Министром образования и науки ЛНР стал Иван Кусов, а заместителем министра образования и науки ДНР – Олег Трофимов. Лидеры России также оказывают гуманитарную и медицинскую помощь, восстанавливают социальную инфраструктуру».

Алексей Комиссаров также отметил большой социальный эффект от конкурса управленцев «Лидеры России».

«Это не только конкурентная среда, а более многогранная экосистема. За годы своего существования конкурс запустил цепную реакцию социальных, благотворительных и гуманитарных проектов. Участниками реализовано более 1000 подобных инициатив. Они направлены на тех, кому нужна помощь, доброе слово, искреннее сердце и полезное дело. Все это и делает конкурсантов лидерами России. Впереди пятый юбилейный сезон. Это уже новейшая история, и уверен, она будет не менее интересной», — уверен Алексей Комиссаров .

«Лидерами России» заметно приросли регионы страны. Трое стали главами субъектов РФ: губернатором Амурской области Василий Орлов, Ямало-Ненецкого автономного округа — Дмитрий Артюхов, Саратовской области — Роман Бусаргин.

«В прошлом году принял участие в финальном отборе конкурса управленцев «Лидеры России». Это была прекрасная возможность получить новые знания и опыт. Поздравляю организаторов проекта с пятилетием и желаю проекту дальнейшего развития и процветания на благо нашей Родины», — отметил финалист трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В качестве заместителей председателей правительств и вице-губернаторов трудится больше десятка «Лидеров России». На должности региональных министров назначены свыше 20 конкурсантов. Еще шестеро стали главами городов. На федеральном уровне из числа «Лидеров России» работают шесть заместителей министров, депутатами Государственной Думы стали 23 победителя конкурсов «Лидеры России», а также победителей и финалистов проекта «Лидеры России. Политика». Более ста высоких назначений состоялись в коммерческом секторе.

«Лично для меня победа в «Лидерах России» без преувеличения стала трамплином в жизни и уникальной возможностью применить накопленные знания и опыт на федеральном уровне — в качестве помощника министра экономического развития РФ и депутата Госдумы. Но, пожалуй, главное, что дал мне конкурс, это совместная работа на благо нашей страны с другими победителями и финалистами «Лидеров России» в команде клуба «Эльбрус», — считает победительница первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Госдумы РФ Татьяна Дьяконова , — Будущим участникам конкурса желаю успехов и веры в свои силы! Попробуйте прислушаться к себе и понять главные мотивы, которые движут вами в общественном и профессиональном служении. На жизненном пути нас окружает немало подсказок и возможностей. Главное, вовремя ими воспользоваться и не бояться перемен!»

«Конкурс перевернул мою жизнь. Он дал мне огромный кредит доверия и возможность реализовывать на федеральном уровне то, о чем я несмело размышляла. Мой путь от руководителя небольшой благотворительной организации до Уполномоченной при Президенте РФ по правам ребенка доказывает: тот, кто ищет возможности, всегда их найдет», — уверена победительница третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», Уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова .

Все суперфиналисты «Лидеров России» (1200 человек за 4 сезона) получили по 1 млн рублей на обучение в любом из российских вузов. Часть конкурсантов проходит специальную программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. А победители конкурса имеют возможность работать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Шефство над молодыми управленцами берут лично Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин , Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко , руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, вице-премьеры правительства РФ, федеральные министры, руководство Администрации Президента РФ, высшие должностные лица субъектов РФ, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители компаний и общественных организаций, а также ректоры российских вузов.

Практика российского конкурса оказалась востребована и за рубежом: в 2019 году по аналогии и при поддержке экспертов «Лидеров России» в Азербайджане стартовал проект «Юкселиш». А в сентябре 2022 года в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, которые уже вошли в состав России, запущены кадровые конкурсы «Лидеры возрождения».