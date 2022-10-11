Гавр, Франция, , 16:18 — REGNUM Город во Франции Гавр обнародовал план трезвости на зиму 2022–2023 годов, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

План предусматривает, в частности, остановку фонтанов и выключение подсветки зданий, а также смену рождественских украшений. Световые украшения для новогодних праздников будут активированы только по выходным.

Освещение зданий, памятников и произведений искусства в общественных местах будет приостановлено, за исключением церквей в День Всех Святых и в Рождество. С помощью этих мер Гавр надеется снизить потребление энергии на 270 МВтч.

Город также делает ставку на коворкинг в административных зданиях, управление отопительными установками, снижение температуры, особенно в спортивных залах и садах. Эти меры должны обеспечить экономию в 7970 МВтч.

Как сообщало ИА REGNUM, во французском департаменте Валь-де-Марн были арестованы пять человек за то, что они тайно продавали бензин.

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