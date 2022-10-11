Москва, 11 октября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Колоссальный ущерб нанесён энергосистеме территории б. УССР ракетными ударами ВС РФ 10 и 11 октября, рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

По словам эксперта, удар по энергосистеме «был всеобъемлющим». «Практически досталось всей стране», — сказал Журавлёв в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй день ВС РФ в ходе спецоперации наносят высокоточным оружием большой дальности массированный удар по объектам управления ВСУ и системе энергетики территории б. УССР.