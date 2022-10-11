Челябинск, 11 октября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Челябинской области чиновники организовали закупку элитного алкоголя на общую сумму порядка 600 тыс. рублей. Об этом пишут СМИ.

Fonday.ru Алкоголь

Речь шла о приобретении коньяка Remy Martin и вина Chateau Pey La Tour. Его организовал «Центр организации закупок Челябинской области». Активисты ОНФ возмутились такими тратами в трудное для России время и обратились к губернатору Алексею Текслеру.

В результате чиновник распорядился немедленно отменить эти закупки. «Сейчас не время для них», — пояснили журналистам в региональном правительстве.

Добавим, в Челябинске власти планируют потратить на новогоднюю иллюминацию 400 млн рублей.