Скопин, Рязанская область, 11 октября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Переброску запрещённых предметов предотвратили сотрудники исправительной колонии в Скопине Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального УФСИН.

62.fsin.gov.ru Перехваченный дрон с мобильными телефонами

На режимной территории задержали мужчину с квадрокоптером. С помощью беспилотника он пытался доставить за забор колонии 12 сотовых телефонов и 10 сим-карт различных операторов.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, сотрудники ИК устанавливают, кому предназначалась «посылка».