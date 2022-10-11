11 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление польского премьер-министра, обвинившего норвежские власти в попытке нажиться на продаже газа после сокращения поставок топлива из Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 16:59 — REGNUM Глава польского правительства Матеуш Моравецкий обвинил норвежские власти в попытке нажиться на продаже газа на фоне сокращения поставок топлива из Российской Федерации, сообщает The Washington Post.

Поставка газа в Польшу Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Польша является одной из стран, которые критикуют Норвегию за то, что та после начала российской спецоперации на территории бывш. УССР зарабатывает «неприлично» много, продавая энергоресурсы. Уточняется, что Норвегия в текущем году получит на $82 млрд больше, нежели в прошлом году.

В связи с этим польский премьер-министр призвал Норвегию поделиться с Киевом «чрезмерными» доходами и обвинил власти этой страны в косвенной наживе на конфликте на территории бывш. УССР.

Заявление Моравецкого обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения возмутились тому, что польское руководство очень часто, особенно в последнее время, требует у других стран денег. Иные не понимают претензии польской стороны к Норвегии при том, что Соединенным Штатам они подобных претензий из-за цен на их сжиженный природный газ не предъявляют.

«Ну пусть Польша и делится… Если есть чем», — отреагировала Елена.

«Гиена подала голос», — иронизирует Евгений.

«Это только «кровавые коммуняки» делились. Часто в ущерб себе. А у вас же капитализм, бизнес, ничего личного», — с сарказмом добавил Сергей С.

«Демократический газ дешёвым быть не может из-за молекул свободы», — с юмором отметил АВС.

«Еще Черчилль говорил, что Польша — гиена Европы!» — отреагировала Алла М.

«ЕС сам пару лет назад, чтобы пару евро сэкономить, определил, что цены на газ должны рынком определяться, а не привязкой к цене нефти. Теперь пусть наслаждаются», — пишет Olga.

«Раздором в Европе удовлетворен. То ли ещё будет», — смеется Сергей З.

«А то, что компании США СПГ в Европу поставляют в четыре раза дороже, чем для внутреннего рынка, чего поляк не озвучил и не предложил поделиться? Даже как-то странно», — иронизирует один из участников обсуждения.

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

«Пусть установит Норвегии потолок цен», — с сарказмом призвала Avgusta.

«Весь мир [полякам] должен! Кредиторы [ненормальные]», — не выдержал еще один участник обсуждения.

«Наживаться на других — это прерогатива США, только им можно продавать в 4 раза дороже!» — не без сарказма добавила Catherine V.

«Поляки те ещё швондеры, им все должны — репарации, земли, газ. Вот, у кого [представители киевского режима] научились», — написал Sergey S.

«У поляков борзометр зашкаливает», — отреагировала Людмила.

«Да, дожили… При рыночной экономике продавца обвиняют в том, что он… хочет нажиться!..» — не выдержал G. B.

«Опаньки, «отнять и поделить», как-то и подзабылось уже, но настоящие демократии используют лучший исторический опыт», — с сарказмом прокомментировал Denis К., делая отсылку к персонажу повести «Собачье сердце» Шарикову.

«Когда ты кому-то впариваешь что-то за дорого, а покупаешь у него же что-то за копейки… Это капитализм… А когда это тебе начинают дорого продавать — это грабеж…» — подытожил Aleksandr.

Напомним, аналогичное заявление в отношении Норвегии польский премьер-министр делал также в мае текущего года.