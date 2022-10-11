Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. 25-летний фланговый нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком допустил, что в будущем будет выступать за национальную России по футболу.

Fc-zenit.ru Малком

«Может быть, это вопрос какого-то будущего, о котором я пока ничего не знаю. Сейчас моя главная задача — играть в футбол за «Зенит», приносить ему пользу, забивать мячи, отдавать передачи», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Малком принял решение подать документы на паспорт РФ.

За «Зенит» 25-летний бразилец выступает с 2 августа 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.