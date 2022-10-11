Ярославль, 11 октября 2022, 16:25 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения свалки токсичных отходов под Ярославлем. Об этом сообщает пресс-служба ярославского СУ СКР.

Свалка токсичных отходов под Ярославлем
Свалка токсичных отходов под Ярославлем
СУ СК России по Ярославской области
«По данным следствия, на земельном участке на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации и установленных правил хранения, осуществлялось размещение бытовых отходов и мусора, нефтепродуктов, химических веществ. В воздухе присутствует устоявшийся едкий химический запах. Сам земельный участок не огорожен, частично заасфальтирован и имеет свободный пеший доступ, что создает опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека», — сообщили в Ярославском Следкоме.

Напомним, свалка токсичных отходов неподалёку от Юго-Западной окружной дороги обнаружили активисты ОНФ. Проверкой и поиском виновника позднее занялся Росприроднадзор.

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