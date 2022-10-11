Ярославль, , 16:25 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения свалки токсичных отходов под Ярославлем. Об этом сообщает пресс-служба ярославского СУ СКР.

Свалка токсичных отходов под Ярославлем СУ СК России по Ярославской области

«По данным следствия, на земельном участке на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации и установленных правил хранения, осуществлялось размещение бытовых отходов и мусора, нефтепродуктов, химических веществ. В воздухе присутствует устоявшийся едкий химический запах. Сам земельный участок не огорожен, частично заасфальтирован и имеет свободный пеший доступ, что создает опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека», — сообщили в Ярославском Следкоме.

Напомним, свалка токсичных отходов неподалёку от Юго-Западной окружной дороги обнаружили активисты ОНФ. Проверкой и поиском виновника позднее занялся Росприроднадзор.

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