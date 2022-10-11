Тюмень, 11 октября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Тюмени на ул. Федюнинского автокран, который перевозился на трале «Скания», повредил надземный пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Пресс=служба ГИБДД по Тюменской области На месте ЧП

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Характер повреждений установят представители эксплуатирующей организации. Разрешение на перевозку негабаритного груза водитель пока не предоставил.

Затруднений в движении и пострадавших людей нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда краны сносят наземные переходы в Тюменской области. В 2020 году 8 мая на 14-м километре Тобольского тракта напротив села Яр стрелой крана-манипулятора был повреждён надземный модуль пешеходного перехода.