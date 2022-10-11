Сыктывкар, , 16:11 — REGNUM Жители Коми, призванные по мобилизации в ВС РФ, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство республики.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

«Наши защитники понимают, какая миссия на них возложена. Понимают, что отправляются в зону СВО ради мирного будущего своих детей. И они готовы выполнять боевые задачи. А наша задача — оказать всестороннюю поддержку им и их семьям. Как моральную, что тоже очень важно, так и материальную. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение о единовременной выплате подъёмных призванным по мобилизации жителям республики», — прокомментировал глава Коми Владимир Уйба .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из резервного фонда Коми были выделены средства на экипировку мобилизованных.