Киев, , 16:10 — REGNUM Только внимательно изучая состояние того общества, по месту проживания которого мы ведем спецоперацию, возможно добиться успеха в информационной и психологической войне, отметил 11 октября в своем телеграм-канале военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты. Специальная военная операция России — все новости»

Анализ состояния общества на территории б. УССР при подготовке СВО, по-видимому, был проведен с очень существенными ошибками, полагает он.

«Утверждалось, что власть в Киеве захватила какая-то хунта. Опирается хунта, на «нацбаты» и «добробаты», и даже «обычные всушники», на самом деле, мечтают о скорейшем завершении войны и готовы повернуть оружие против «преступной власти». Официальные СМИ постоянно транслировали эту мысль», — напомнил Татарский.

На самом деле уже в двухтысячные годы самые радикальные нацистские группировки формировались уже не во Львове, а в Киеве, Харькове и Днепропетровске, отметил военкор.

«Акцент радикальных «вышиватных» идей сменился на идеи Третьего Рейха, что особо не маскировалось. Из локального «вышеватничества» идея мутировала в «Антирусь», где русским и белорусам, на примере их братьев из Харькова и Киева, давалась некая альтернатива в виде коктейля из расового превосходства и «европейских ценностей». Соответственно, нацеленная на [б. УССР] пропаганда, в виде противостояния Запада и Востока, после 2014 года потеряла свою актуальность», — подчеркнул Татарский.