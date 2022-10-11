Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Петербурге 13 октября будут выпущены в обращение транспортные карты «Подорожник» с дизайном, посвященным 25-летию выхода на экраны культового фильма «Брат».

Цитата из к/ф «Брат» реж Алексей Балабанов. 1997. Россия «Заплати за проезд!»

«Серия будет лимитированной, а приобрести дизайнерскую транспортную карту можно будет уже в четверг, 13 октября», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Подорожник» с изображением Сергея Бодрова в роли Данилы Багрова можно будет купить на следующих станциях: «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Восстания», «Чернышевсая», «Девяткино», «Купчино», «Технологический институт», «Невский проспект», «Гостиный двор», «Петроградская», «Проспект Просвещения», «Владимирская», «Приморская», «Площадь Александра Невского-1», «Улица Дыбенко», «Адмиралтейская» и «Комендантский проспект».