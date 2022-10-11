Москва, , 16:08 — REGNUM Торгово-промышленная палата РФ предлагает сохранить порядок ежегодной индексации единой предельной базы для исчисления страховых взносов. Письмо с таким предложением президент ТПП РФ Сергей Катырин 10 октября 2022 года направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе палаты.

Сергей Катырин Kremlin.ru

Глава ТПП РФ пояснил, что в Госдуме готовится к рассмотрению законопроект (№ 201 629-8), который среди прочего предусматривает введение с 1 января 2023 года повышающего коэффициента в 2,3 к единой предельной базе для исчисления страховых взносов.

При этом, как следует из пояснительной записки, увеличение единой предельной базы на коэффициент 2,3 предлагается проводить ежегодно.

В ТПП РФ отметили, что по сравнению с 2022 годом для исчисления взносов на обязательное пенсионное страхование предельная база увеличится с 1 млн 565 тысяч рублей в 2022 году до 1 млн 917 тысяч рублей в 2023 году, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — с 1 млн 32 тысяч рублей до 1 млн 917 тысяч рублей в 2023 году.

При этом увеличение единой предельной базы для исчисления страховых взносов повлечет за собой профицит бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в 2024 и 2025 годах, отмечает Катырин. С учетом дальнейшего ежегодного увеличения на коэффициент в 2,3 это фактически будет означать отмену предельного ограничения базы по страховым взносам.

Такое изменение, по словам главы ТПП, может стать неожиданным для бизнеса, которому придется увеличить расходы на уплату страховых взносов с 2023 года.

Также у Катырина есть опасения, что ежегодное увеличение единой предельной базы для исчисления страховых взносов не будет стимулировать выплату легальной заработной платы высокооплачиваемым категориям работников, поскольку не позволит применять пониженную ставку взносов 15,1% для платежей свыше предельной базы и увеличивает финансовую нагрузку компаний по страховым взносам.

Увеличение единой предельной базы также может повлечь снижение пенсионных прав застрахованных лиц с заработной платой, не достигающей предельной базы, поскольку они не смогут заработать за год максимальное число пенсионных баллов, полагает глава ТПП.

Палата просит сохранить действующий порядок ежегодной индексации единой предельной базы для исчисления страховых взносов с учетом роста средней заработной платы в России без повышающих коэффициентов.