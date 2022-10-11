Пенза, 11 октября 2022, 17:04 — REGNUM Мобилизованный полк, в составе которого жители Пензенской и Ульяновской областей, а также Башкирии отправят за защиту Родины на этой неделе. Сегодня проводили второй отряд, сообщил 11 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Проводы мобилизованных из Пензы
Проводы мобилизованных из Пензы
t. me/omelnichenko

Глава региона пожелал военнослужащим вернуться живыми и невредимыми.

«Именно их боевой дух, умения и навыки, самообладание и дисциплина — это то, что нужно нашему Отечеству здесь и сейчас», — считает Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, первый состав призванных в рамках частичной мобилизации жителей Пензенской области отправился к месту выполнения боевых задач 10 октября.

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