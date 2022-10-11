Пенза, 11 октября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Мобилизованный полк, в составе которого жители Пензенской и Ульяновской областей, а также Башкирии отправят за защиту Родины на этой неделе. Сегодня проводили второй отряд, сообщил 11 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

t. me/omelnichenko Проводы мобилизованных из Пензы

Глава региона пожелал военнослужащим вернуться живыми и невредимыми.

«Именно их боевой дух, умения и навыки, самообладание и дисциплина — это то, что нужно нашему Отечеству здесь и сейчас», — считает Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, первый состав призванных в рамках частичной мобилизации жителей Пензенской области отправился к месту выполнения боевых задач 10 октября.

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